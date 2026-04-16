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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Alstom auf 'Hold' - Ziel auf 23 Euro

17.04.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alstom S.A.
16,88 EUR -2,83 EUR -14,34%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Alstom von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 23 Euro gesenkt. Der Zughersteller habe gewarnt, dass die Ziele für Marge und freien Barmittelzufluss im anstehenden Geschäftsjahr verfehlt werden könnten, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kappte daraufhin seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre./rob/niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET

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30.05.2025Alstom SellGoldman Sachs Group Inc.
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