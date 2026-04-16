ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Alstom auf 'Hold' - Ziel auf 23 Euro
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Alstom von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 23 Euro gesenkt. Der Zughersteller habe gewarnt, dass die Ziele für Marge und freien Barmittelzufluss im anstehenden Geschäftsjahr verfehlt werden könnten, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kappte daraufhin seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre./rob/niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:02 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alstom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alstom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent