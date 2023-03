ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Hugo Boss auf 'Hold' - Ziel 68 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat HUGO BOSS von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 60 auf 68 Euro angehoben. Analyst Michael Kuhn nannte den Ausblick des Modekonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie enttäuschend. In ihm sei aber wohl eine gute Portion Vorsicht enthalten, wie die Kommentare auf einer Analystenkonferenz nahelegten. Vor allem die Anmerkungen zur Profitabilität seien positiv. Da es bis zum erhöhten Kursziel nicht mehr viel Aufwärtspotenzial gebe, rate er nun zum "Halten"./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023

