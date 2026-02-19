DAX25.150 -0,4%Est506.133 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -3,5%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.245 -1,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,31 -0,5%Gold5.150 +0,9%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Pernod Ricard auf 'Sell'

23.02.26 10:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pernod Ricard S.A.
83,64 EUR -3,04 EUR -3,51%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Pernod Ricard von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 74 Euro gesenkt. Die Gründe dafür seien die überdurchschnittliche Kursentwicklung und die Unsicherheit für das Wachstum, schrieb Mitch Collett am Montag zu seiner Neubewertung für den Anisschnaps-Hersteller./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

DatumRatingAnalyst
20.02.2026Pernod Ricard HoldDeutsche Bank AG
19.02.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.12.2025Pernod Ricard BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.01.2026Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Pernod Ricard BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.12.2025Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Pernod Ricard BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Pernod Ricard OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Pernod Ricard HoldDeutsche Bank AG
19.02.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Pernod Ricard NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Pernod Ricard HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.04.2025Pernod Ricard UnderweightBarclays Capital
20.12.2024Pernod Ricard UnderweightBarclays Capital
27.11.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG
18.10.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG
17.10.2024Pernod Ricard SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pernod Ricard S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen