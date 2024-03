ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Schneider Electric auf 'Hold'

EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 5 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schneider Electric-Investment von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Minus

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Siemens-Aktie Buy

SIX-Handel: SMI liegt zum Handelsstart im Plus

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingebracht

Heute im Fokus

Symrise erfüllt Prognose - Dividende steigt trotz Gewinnrückgang. Bayer kann weiteren Glyphosat-Prozess in USA für sich entscheiden. Chinesisches Bauteil macht Volkswagen bei US-Einfuhr Probleme. Marktforscher: Huawei-Erfolg in China bremst auch iPhone-Absatz. OpenAI schlägt zurück: Musk wollte 'volle Kontrolle'. Tesla-Werk steht nach mutmaßlichem Anschlag weiter still.