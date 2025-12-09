ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Volvo B auf 'Hold' - Ziel 275 Kronen
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 280 auf 275 schwedischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nicolai Kempf begründete dies in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung mit der jüngst starken Entwicklung der Aktie. Der Experte bevorzugt Daimler Truck und Traton aufgrund ihres Restrukturierungspotenzials und der erwarteten Marktimpulse aus Deutschland. Mit Blick auf die gesamte Branche der Lkw-Bauer erwartet Kempf, dass auch im kommenden Jahr die USA ein entscheidender Wettbewerbsmarkt bleiben dürften. Nach einem verhaltenen ersten Quartal rechnet er dort mit einem Aufschwung. Strengere Emissionsvorschriften sollten zudem zu einem kleineren Vorzieheffekt im zweiten Halbjahr führen./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volvo (B)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volvo (B)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Volvo AB (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.2025
|Volvo AB (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.2025
|Volvo AB (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Volvo AB (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2025
|Volvo AB (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|Volvo AB (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.2025
|Volvo AB (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Volvo AB (B) Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Volvo AB (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|Volvo AB (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Volvo AB (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Volvo AB (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2025
|Volvo AB (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Volvo AB (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.2025
|Volvo AB (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Volvo AB (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Volvo AB (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.2025
|Volvo AB (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.2025
|Volvo AB (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.2025
|Volvo AB (B) Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volvo AB (B) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen