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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Wacker Chemie auf 'Sell'

Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
81.80 EUR -3.45 EUR -4.05 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 84 auf 75 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Strategisch bewegten sich die Bayern in die richtige Richtung und die Einsparungen seien imposant, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Freitag vorliegenden Verkaufsempfehlung. Er erinnerte jedoch an die starke Kursrally. Wacker werde die konservativen Ziele für das vierte Quartal erreichen, aber die Anleger orientierten sich zunehmend längerfristig. Hier sieht Lamotte eher Risiken. Mit seinen Ergebnisschätzungen zwischen 2027 und 2029 liegt er im Schnitt 7 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET

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WACKER CHEMIE Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WACKER CHEMIE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
08:11 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 WACKER CHEMIE Kaufen DZ BANK
29.10.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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