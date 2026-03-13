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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für 1&1 auf 27 Euro - 'Buy'

17.03.26 12:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23,05 EUR 0,30 EUR 1,32%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für 1&1 von 29 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngste Äußerungen der deutschen Regulierungsbehörde zur Frequenzvermietung signalisierten, dass sich der Weg des Mobilfunkanbieters zu den Frequenzen als schwierig erweisen könnte, schrieb Keval Khiroya in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sollte dies den Netzausbau erschweren, könnte 1&1 nach anderen Optionen suchen./edh/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / CET

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10:161&1 Equal WeightBarclays Capital
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26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
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