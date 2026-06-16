DAX24.843 -0,3%Est506.274 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 +0,9%Nas26.376 -1,2%Bitcoin55.931 -1,0%Euro1,1604 -0,1%Öl79,13 -0,3%Gold4.327 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- BMW kappt Prognose kräftig - VW, Softbank, SpaceX, Halbleiter-Aktien, Intel im Fokus
Top News
La-Z-Boy – US-Polstermöbel-Spezialist schlägt die Prognosen und baut sein Filialnetz aus! La-Z-Boy – US-Polstermöbel-Spezialist schlägt die Prognosen und baut sein Filialnetz aus!
Tron: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen Tron: So lohnend wäre eine Investition von vor 3 Jahren gewesen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für BMW auf 90 Euro - 'Buy'

17.06.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
63,68 EUR -0,52 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zur Prognosesenkung von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Kürzung der Ziele sei zuletzt bereits erwartet worden, nachdem sich die Aktie nur noch unterdurchschnittlich entwickelt und der Autobauer ein lang geplantes Analystentreffen mit dem Vorstandsvorsitzenden gestrichen habe, schrieb Tim Rokossa am Mittwoch. Das Ausmaß der Prognosekürzung falle aber erheblich größer aus als erwartet - und unglücklicherweise habe die Telefonkonferenz mehr Fragen hinterlassen als Antworten gegeben. Es sehe auch danach aus, als ob die bevorstehenden Investorenveranstaltungen in den USA Ende Juni sowie die im späten Juli erwarteten Zahlen für das zweite Quartal keine weiteren Details bereithalten würden./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
09:21BMW BuyDeutsche Bank AG
08:36BMW KaufenDZ BANK
08:21BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:21BMW HoldJefferies & Company Inc.
08:01BMW UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09:21BMW BuyDeutsche Bank AG
08:36BMW KaufenDZ BANK
08:21BMW BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.06.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:21BMW HoldJefferies & Company Inc.
08:01BMW Sector PerformRBC Capital Markets
08:01BMW NeutralUBS AG
29.05.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2026BMW NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01BMW UnderweightBarclays Capital
07.05.2026BMW UnderweightBarclays Capital
15.04.2026BMW UnderweightBarclays Capital
13.03.2026BMW UnderweightBarclays Capital
19.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen