ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 30 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom (CANCOM SE) von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Margenverwässerung halte an, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er senkte sein Kursziel aufgrund höherer Kapitalkosten./ag/ajx

