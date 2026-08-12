ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 32 Euro - 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom (CANCOM SE) nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des IT-Dienstleisters hätten die Konsensschätzungen deutlich verfehlt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Profitiert habe das Unternehmen allerdings von Kostensenkungen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
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|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG