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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Krones auf 167 Euro - 'Buy'

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KRONES AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für KRONES vor Quartalszahlen von 170 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller dürfte mit einem organischen Umsatzplus von 2,5 Prozent aufwarten, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte 8 Prozent über dem Vorjahreswert./rob/edh/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET

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Datum Rating Analyst
10:56 KRONES Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
15.10.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 KRONES Buy Warburg Research
22.09.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research

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