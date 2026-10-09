ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Nike auf 33 Dollar - 'Hold'

09.10.26 19:49 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 15:48 / CET

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nike von 37 auf 33 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Sportartikelkonzerns für das abgelaufene Quartal seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Krisztina Katai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wichtigste Frage für Anleger laute nun, ob dies die letzte Abwärtskorrektur der Schätzungen darstellt./edh/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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