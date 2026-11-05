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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Siltronic - 'Buy'

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Siltronic AG
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen für das dritte Quartal von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für diejenigen, die für die kommenden Quartale mit einem schnellen Anstieg der Absatzpreise für Siliziumwafer gerechnet hätten, sorgen die aktuellen Geschäftszahlen eher für Ernüchterung, schrieb Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

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Datum Rating Analyst
14:46 Siltronic Buy UBS AG
12:26 Siltronic Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 Siltronic Kaufen DZ BANK
04.11.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.

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