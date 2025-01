ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Teamviewer - 'Hold'

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TeamViewer von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Motto im europäischen Software- und IT-Bereich laute: "Gewinne(r) laufen lassen", schrieb Analyst Johannes Schaller in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. SAP sei nach dem starken Jahr 2023 in 2024 stärkster Outperformer des Tech-Sektors gewesen. Schaller traut den Aktien weiter viel zu, sieht aber auch ein paar andere Unternehmen mit Überraschungspotenzial bei den Ergebnissen./ag/bek

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2025 / 07:46 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------