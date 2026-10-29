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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research startet TK Accelis mit 'Buy'; Ziel 40 Euro

Werte in diesem Artikel
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tk accelis
27.08 -0.42 -1.53 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung TK Accelis beim Kursziel von 40 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Essener seien als börsennotierte Plattform von "Materials as a Service (MaaS)" Bindeglied zwischen Werkstoffproduzenten und Industriekunden, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Anlagestory lebe vom Schritt weg vom reinen Metallhandel hin zum profitableren Komplettservice./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET

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Datum Rating Analyst
09:46 tk accelis Buy Deutsche Bank AG
08:31 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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