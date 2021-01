ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Akzo Nobel auf 'Hold' und Ziel auf 96 Euro

Aktien in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Akzo Nobel anlässlich der geplanten Übernahme des finnischen Farbenherstellers Tikkurila von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 102 auf 96 Euro gesenkt. Der Deal wäre angesichts gemeinsamer Beschaffungskapazitäten, einer erweiterten Produktion und kombinierter Vertriebskanäle strategisch logisch, wecke aber Zweifel an der Kapitaldisziplin von Akzo, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kaufgebot für das relativ wachstumsschwache Geschäft der Finnen sei zu hoch und in den nächsten drei bis fünf Jahren kaum wertsteigernd für den Chemiekonzern./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2021 / 13:01 / GMT