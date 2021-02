ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt FMC auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 87 auf 65 Euro gekappt. Der Dialysekonzern sei nicht so robust wie erhofft, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Ergebnisausblick. Das Ausmaß der Warnung sei ein Schock. Er rechnet mit einem um bis zu 32 Prozent sinkenden Gewinnkonsens./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2021 / 15:31 / GMT

