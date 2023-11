ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Fraport auf 'Sell' - Ziel von 47 auf 43 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Fraport von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 43 Euro gesenkt. Das negative Bruttoinlandsprodukt wirke sich über Klauseln auf die Gebühren am Standort Frankfurt aus, schrieb Analyst Harishankar Ramamoorthy in einer am Montag vorliegenden Studie zur in Turbulenzen befindlichen Branche. Zudem hob der Experte die hohen Schulden von Fraport hervor. Er favorisiert Aena./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 05:01 / GMT

