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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt L'Oreal auf 'Sell' und Ziel auf 340 Euro

23.06.26 12:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
377,35 EUR -0,95 EUR -0,25%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal (LOréal) von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 340 Euro gesenkt. Nach einem starken Jahresstart des Konsumgüterkonzerns rechne er mit einem verlangsamten Wachstum im zweiten Halbjahr, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET

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Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

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Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

DatumRatingAnalyst
09:41LOréal SellDeutsche Bank AG
18.06.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
28.05.2026LOréal OverweightBarclays Capital
28.05.2026LOréal BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.05.2026LOréal OverweightBarclays Capital
28.05.2026LOréal BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026LOréal OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026LOréal KaufenDZ BANK
23.04.2026LOréal OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.06.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
25.05.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
22.05.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
23.04.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:41LOréal SellDeutsche Bank AG
04.05.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
22.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
15.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.

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