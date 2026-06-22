ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt L'Oreal auf 'Sell' und Ziel auf 340 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal (LOréal) von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 340 Euro gesenkt. Nach einem starken Jahresstart des Konsumgüterkonzerns rechne er mit einem verlangsamten Wachstum im zweiten Halbjahr, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET
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Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
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|09:41
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|18.06.2026
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.2026
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|28.05.2026
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|28.05.2026
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.05.2026
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.2026
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.2026
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.2026
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|23.04.2026
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2026
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.2026
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.05.2026
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.2026
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.04.2026
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.05.2026
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.2026
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.2026
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2026
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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