ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt L'Oreal auf 'Sell' und Ziel auf 340 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal (LOréal) von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 340 Euro gesenkt. Nach einem starken Jahresstart des Konsumgüterkonzerns rechne er mit einem verlangsamten Wachstum im zweiten Halbjahr, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET

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