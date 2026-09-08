ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Novartis auf 'Hold' und Ziel auf 120 Franken

09.09.26 10:49 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 140 auf 120 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach dem Studienflop mit dem Herz-Kreislauf-Mittel Pelacarsen habe der Pharmakonzern mit dem Medikament Del-desiran einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen, konstatierte Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Letzterer falle zwar kommerziell weniger ins Gewicht und Del-desiran dürfte auch keine große Rolle in den Analystenschätzungen gespielt haben. Doch der Fehlschlag sei der erste Prüfstein für die Sinnhaftigkeit der 12 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des Del-desiran-Herstellers Avidity mit Blick auf die frühen 2030er Jahre, wenn der Patentschutz für Cosenty, Kisqali und Kesimpta auslaufe./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:15 / CET

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