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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel angehoben

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
24.00 EUR -0.90 EUR -3.61 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat SCHOTT Pharma von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 23 auf 25 Euro angehoben. Der Pharmazulieferer habe klare Fortschritte gemacht, die Erwartungen wieder zu erfüllen, und die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, schrieb Falko Friedrichs am Freitag. Nach dem fast 70-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn sehe er aktuell aber kaum noch Potenzial für die Aktie./rob/gl/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET

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Datum Rating Analyst
09:46 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG

Information

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