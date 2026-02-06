DAX24.745 +0,1%Est506.000 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -3,7%Nas23.031 +2,2%Bitcoin57.907 -2,9%Euro1,1858 +0,4%Öl68,25 +0,2%Gold4.997 +0,8%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Bechtle auf 48 Euro - 'Buy'

09.02.26 11:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
37,28 EUR -0,88 EUR -2,31%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 49 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erhofft, habe der IT-Dienstleister ein robustes viertes Quartal mit einem rekordhohen Vorsteuergewinn verzeichnet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Allerdings scheine das Management mit Blick auf 2026 eine vorsichtigere Haltung einzunehmen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 07:55 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

