ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für CTS Eventim auf 109 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 117 auf 109 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ist aber optimistisch, dass der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter seine Jahresziele erreichen kann./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:03 / CET
Nachrichten zu CTS Eventim
Analysen zu CTS Eventim
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|08:01
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2025
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.05.2025
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.2025
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.2024
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.2024
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|24.05.2024
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.05.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|28.03.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|24.03.2022
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
|18.11.2021
|CTS Eventim Reduce
|Baader Bank
