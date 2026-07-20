ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 40 Euro - 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Satelliten-Internetservice Starlink oder das KI-Projekt Stargate ließen die Deutsche Telekom als Stern am europäischen Telekomfirmament bei weitem nicht mehr so hell leuchten wie einst, schrieb Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die im Vergleich zu Wettbewerbern niedrigere Bewertung und die Aussicht auf Klarheit hinsichtlich Fuisonen und Übernahmen sprächen aber pro Deutsche Telekom./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
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|Datum
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|13.07.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|10.07.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG