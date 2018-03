ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Novartis auf 89 Franken - 'Hold'

Anzeige

Asiens Börsen tiefer -- EVOTEC wächst schneller als erwartet -- Aroundtown mit Gewinnsprung -- Hedgefonds-Manager: Tesla steht kurz vor der Pleite -- Apple stellt neues iPad vor

HHLA will eine Milliarde Euro investieren. Ex-Telekom-Chef Obermann soll angeblich Chefaufseher bei Airbus werden. SMA erwartet leichtes Wachstum im ersten Quartal. Tesla-Aktie mit Kursrutsch: US-Behörde prüft tödlichen Unfall. Spotify-IPO: Am ersten Handelstag zugreifen? Auf und Ab an der Börse: Warum die Kurse in alle Richtungen ausschlagen.