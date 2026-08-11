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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Salzgitter auf 63 Euro - 'Buy'

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG (Salzgitter) nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 63 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die freien Barmittel (Free Cashflow) hätten sich besser entwickelt als erwartet, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management habe zudem Bedenken entschärft, dass die Beteiligung HKM Kapital benötigen könnte./rob/bek/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET

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