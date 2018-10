ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Siemens auf 115 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen von 116 auf 115 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne nach der Einigung mit dem Gesamtbetriebsrat mit einem chaotischen vierten Geschäftsquartal, in dem der Elektrokonzern erhebliche Aufwendungen für Abfindungen verbuchen werde, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen revidierte er nach unten./gl/jha/

Datum der Analyse: 03.10.2018