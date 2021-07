ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Siemens Gamesa auf 25 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA) nach einer Gewinnwarnung von 29 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf den verdüsterten Ausblick des Windkraftanlagen-Herstellers habe er seine Gewinnprognose (EPS) für das Geschäftsjahr 2021/22 um 18 Prozent reduziert, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Folgejahre schraubte er die Schätzungen um jeweils 13 Prozent herunter./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / / GMT

