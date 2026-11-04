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ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Teamviewer auf 6,50 Euro - 'Hold'

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TeamViewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,50 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Software-Entwickler habe selbst die niedrigen Erwartungen verfehlt, schrieb Nicolas Herms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellte Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr habe sich nicht eingestellt./rob/bek/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET

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Datum Rating Analyst
10:11 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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