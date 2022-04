ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Zalando auf 76 Euro - 'Buy'

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX wenig bewegt -- Asiatische Börsen geben letztendlich nach -- BMW mit geringerem Absatz -- Gerresheimer steigert Umsatz und Gewinn -- Aareal Bank, Eckert & Ziegler im Fokus

Rückzug aus Russland-Geschäft sorgt bei Shell für Milliarden-Abschreibungen. CS passt Abschlusszahlen für Geschäftsjahre 2020 bis 2021 an neue Struktur an. Airbus kann bei Auslieferungen im März offenbar zulegen. Samsung will deutlich mehr Gewinn erzielen. AstraZeneca kauft Entwicklungsrechte für Tumor-Antikörper von HBM. Swiss Re hält an Zielen fest und sieht Chancen für Wachstum.