ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank startet Deliveroo mit 'Buy' - Ziel 180 Pence

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Deliveroo mit "Buy" und einem Kursziel von 180 Pence in die Bewertung aufgenommen. Der konjunkturelle Gegenwind für die Branche der Essenslieferanten lasse nach, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe Aufwärtspotenzial in puncto profitables Wachstum. So könne der Umsatz des Essenslieferanten bis 2026 im Schnitt um zehn Prozent per annum zulegen. Zudem seien die Aktien der Briten im Vergleich zu denen der Wettbewerber günstig bewertet./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2024 / 07:15 / CET

