ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank startet EssilorLuxottica mit 'Hold' - Ziel 183 Euro
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von EssilorLuxottica beim Kursziel von 183 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien schwächer gewesen als erwartet, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Trotz der jüngsten Kursdelle sieht er in der aktuellen Konsumstimmung weitere Risiken. Bedeutender für die Anlagestory des Optikkonzerns sei allerdings der Eintritt von Alphabet und Apple in den Markt smarter Brillen. Dies könnte die Führungsrolle der Franzosen ins Wanken bringen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf EssilorLuxottica
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EssilorLuxottica
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent