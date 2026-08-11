ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank startet Hochtief mit 'Hold' - Ziel 477 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat HOCHTIEF mit "Hold" und einem Kursziel von 477 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im günstigsten Fall hätten die Aktien des Baudienstleisters bis zu 45 Prozent Aufwärtspotenzial, schrieb Isabella Baxter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Essener seien ein führendes Unternehmen in Sachen Bau und Konstruktion, vor allem auf den Märkten USA und Australien. Zuletzt sei Hochtief zudem in die Segmente Datenzentren und Technologie vorgedrungen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET
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|Datum
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|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.