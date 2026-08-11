DAX 26.467 +0,3%ESt50 6.557 +0,1%MSCI World 4.996 -0,2%Top 10 Crypto 8,28 -1,1%Nas 26.445 -0,6%Bitcoin 55.283 +0,4%Euro 1,1541 ±0,0%Öl 89,1 +0,2%Gold 4.418 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank startet Hochtief mit 'Hold' - Ziel 477 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
444.60 EUR 0.40 EUR 0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat HOCHTIEF mit "Hold" und einem Kursziel von 477 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im günstigsten Fall hätten die Aktien des Baudienstleisters bis zu 45 Prozent Aufwärtspotenzial, schrieb Isabella Baxter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Essener seien ein führendes Unternehmen in Sachen Bau und Konstruktion, vor allem auf den Märkten USA und Australien. Zuletzt sei Hochtief zudem in die Segmente Datenzentren und Technologie vorgedrungen./bek/gl

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Aktuelle HOCHTIEF Aktie News

Werbung

HOCHTIEF Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10:26 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
29.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15.07.26 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.