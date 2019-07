ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank startet Morphosys mit 'Buy' - Ziel 133 Euro

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 99,10 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung von MorphoSys mit "Buy" und einem Kursziel von 133 Euro aufgenommen. Analyst Konstantinos Aprilakis erkor den deutschen Antikörperspezialisten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zudem zum Favoriten unter den kleinen bis mittelgroßen Unternehmen im Bereich Krebsforschung. Gerade in diesem Teilbereich der Biotechnologie sehen die Experten weiter Potenzial. Morphosys sei Innovationsführer im Bereich Antikörper mit einer erfolgreichen Historie lukrativer Kooperationen und stehe mit MOR208 (Tafasitamab) vor einer Zulassung./ag/zb

