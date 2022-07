ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Baywa auf 'Kaufen' - Fairer Wert 51 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BayWa nach einer Prognoseanhebung auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 51 Euro je Aktie belassen. Nach einem schon herausragenden ersten Quartal habe der Agrarkonzern ein noch besseres zweites aufs Börsenparkett gezaubert, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Überflughöhe zum alten Ziel des Agrarkonzerns für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern in diesem Jahr zeige, wozu das Geschäftsmodell bei der richtigen Kombination von Rückenwind und Segelsetzung in der Lage sei./ajx/la

