ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Covestro auf 'Kaufen' - Fairer Wert 68 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 68 Euro belassen. Nach einem guten Jahr 2020 gehe der Kunststoffkonzern in diesem Jahr von einem starken ersten Halbjahr aus, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die zweite Jahreshälfte werde aber wegen zusätzlicher Kapazitäten von Wettbewerbern wohl schwächer ausfallen./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 14:53 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 15:13 / MEZ

