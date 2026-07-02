DAX 24.763 -1,6%ESt50 6.210 -1,7%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,52 -0,2%Nas 25.161 -2,1%Bitcoin 56.884 -1,7%Euro 1,1378 -0,3%Öl 100,8 +7,2%Gold 4.048 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Deutsche Börse auf 'Kaufen'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
252.60 EUR -5.70 EUR -2.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen und einer Anhebung der Prognose auf "Kaufen" mit einem fairen Wert je Aktie von 300 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein sehr gutes zweites Quartal hinter sich, das u?ber den Erwartungen gelegen habe, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag nach dem Bericht. Die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/ajx/he

Werbung

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Aktuelle Deutsche Börse Aktie News

Werbung

Deutsche Börse Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
18:16 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
13:51 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
08:01 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.