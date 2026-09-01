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ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt DHL Group auf 'Kaufen' - Fairer Wert 63 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
54.52 EUR -0.80 EUR -1.45 %
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktien der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) beim fairen Aktienwert von 63 Euro auf "Kaufen" belassen. Die überfällige Namensänderung des Logistikkonzerns vollziehe den Beschluss der letzten Hauptversammlung im Mai nach und ändere nichts an seiner Einschätzung, schrieb Armin Kremser am Mittwoch. Er lobte, dass die Ausgliederung des deutschen Geschäfts in eine Tochtergesellschaft für mehr Transparenz und Handlungsfreiheit sorge./rob/gl/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
11:36 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
11:36 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
24.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG

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