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ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Hannover Rück auf 'Kaufen' - Fairer Wert 314 Euro

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Hannover Rück
251.20 EUR 1.20 EUR 0.48 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer habe ein gutes Halbjahresergebnis vorgelegt, schrieb Thorsten Wenzel am Mittwoch nach den Zahlen. Die historisch niedrige Bewertung impliziere eine Einstiegsgelegenheit in ein Qualitätsunternehmen. Wenzel hält trotz der Preiserosion in der Schaden-Ru?ckversicherung dank der in den vergangenen Jahren aufgebauten bilanziellen Puffer und steigender laufender Kapitalanlagerenditen moderat steigende Gewinne fu?r realistisch./rob/ajx/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
16:06 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
12:31 Hannover Rück Buy UBS AG
10:51 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:36 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
10:11 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.