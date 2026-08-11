ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Hannover Rück auf 'Kaufen' - Fairer Wert 314 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer habe ein gutes Halbjahresergebnis vorgelegt, schrieb Thorsten Wenzel am Mittwoch nach den Zahlen. Die historisch niedrige Bewertung impliziere eine Einstiegsgelegenheit in ein Qualitätsunternehmen. Wenzel hält trotz der Preiserosion in der Schaden-Ru?ckversicherung dank der in den vergangenen Jahren aufgebauten bilanziellen Puffer und steigender laufender Kapitalanlagerenditen moderat steigende Gewinne fu?r realistisch./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Datum
|Rating
|Analyst
|16:06
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12:31
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:51
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.