ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Infineon auf 'Kaufen' - Fairer Wert 77 Euro

05.08.26 16:04 Uhr

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. KI treibe das Wachstum des Chipkonzerns an und damit gewinne die Erholung an Breite, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht aber nur begrenzten Anpassungsbedarf bei den kurzfristigen Ergebnisschätzungen./rob/tih/he

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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