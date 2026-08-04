ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Infineon auf 'Kaufen' - Fairer Wert 77 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. KI treibe das Wachstum des Chipkonzerns an und damit gewinne die Erholung an Breite, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht aber nur begrenzten Anpassungsbedarf bei den kurzfristigen Ergebnisschätzungen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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