ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Kontron auf 'Kaufen' - Fairer Wert 31 Euro
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Kontron auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Ankeraktionär Ennoconn sei im Begriff, die 30-Prozent-Schwelle zu überschreiten und damit die Abgabe eines Pflicht-Übernahmeangebots auszulösen, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kurs könnte damit künftig bei 23,50 Euro "eine Untergrenze aufbauen". Die Aktie ist seiner Ansicht nach jedoch deutlich mehr wert./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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