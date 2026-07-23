ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Munich Re auf 'Kaufen'

24.07.26 15:49 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 625 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers sei deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern erscheine das bislang lediglich bestätigte Gewinnziel für 2026 äußerst konservativ./rob/edh/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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