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ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 56 Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RENK nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 56 Euro belassen. Das dritte Quartal überzeuge operativ, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ambitionierte Jahresziele des Rüstungsunternehmens blieben erreichbar./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
18:16 RENK Kaufen DZ BANK
13:06 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 RENK Kaufen DZ BANK
23.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.

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