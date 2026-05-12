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ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt RWE auf 'Kaufen' - Fairer Wert 65 Euro

13.05.26 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat RWE nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Nach dem guten Jahresstart des Energiekonzerns erscheine der bestätigte Ausblick konservativ, schrieb Werner Eisenmann am Mittwoch. Er rechne im weiteren Jahresverlauf mit einer Anhebung der Ziele, die aktuell weder einen positiven Einmaleffekt aus dem ersten Quartal noch Veräußerungsgewinne und die hohen Strompreise berücksichtigten. Zudem attestierte Eisenmann dem Konzern eine plausible Wachstumsstrategie./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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