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ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Traton auf 'Kaufen' - Fairer Wert 38 Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für TRATON nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Trotz Gegenwinds herrsche Zuversicht für das vierte Quartal, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Marktausblick auf das nächste Jahr sei positiv. Er erwähnte abschließend die attraktive Bewertung der Aktien./rob/tih/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
18:16 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
18:06 TRATON Kaufen DZ BANK
10:36 TRATON Market-Perform Bernstein Research
10:01 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG

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