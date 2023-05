ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Volkswagen auf 'Kaufen' - Fairer Wert 150 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien (Volkswagen (VW) vz) auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 150 Euro belassen. Der Autobauer sollte in den kommenden Quartalen von gut gefüllten Auftragsbüchern profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mittelfristig sollte dann die Größe ein Vorteil werden beim Thema E-Mobilität. Mit möglichen Details zu geplanten Effizienz-Maßnahmen könnten sich auch auf dem kommenden Kapitalmarkttag positive Impulse ergeben./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2023 / 09:55 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2023 / 10:19 / MESZ

