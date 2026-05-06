DAX24.664 -1,0%Est505.973 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -2,7%Nas25.831 ±-0,0%Bitcoin67.836 -2,1%Euro1,1759 +0,1%Öl100,4 -1,6%Gold4.712 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verliert 25.000-Punkte-Marke letztlich aus dem Blick -- Rheinmetall mit höherem Gewinn im ersten Quartal -- Peloton, Infineon, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft, Datadog im Fokus
Top News
Ausblick: SoundHound AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: SoundHound AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Vonovia auf 'Kaufen' - Fairer Wert 33 Euro

07.05.26 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
22,69 EUR -0,33 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia (Vonovia SE) nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe im Kerngeschäft Vermietung sehr solide abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
17:31Vonovia SE KaufenDZ BANK
13:26Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
13:26Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:31Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17:31Vonovia SE KaufenDZ BANK
13:26Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:31Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
28.04.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
30.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
20.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13:26Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
31.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen