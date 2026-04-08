DAX23.991 +0,8%Est505.951 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 +2,5%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.606 +0,3%Euro1,1715 +0,1%Öl95,97 -0,5%Gold4.765 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- Software-Aktien, VW, adidas, NIO, Lockheed Martin, Lufthansa, Brown Forman im Fokus
Top News
Gold zum "Schnäppchenpreis": WisdomTree-Analyst sieht die ultimative Kaufgelegenheit Gold zum "Schnäppchenpreis": WisdomTree-Analyst sieht die ultimative Kaufgelegenheit
Der absolute KI-Jackpot! Lumentum dominiert mit seinen Hochleistungslasern die Tech-Welt! Der absolute KI-Jackpot! Lumentum dominiert mit seinen Hochleistungslasern die Tech-Welt!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: DZ Bank erhöht fairen Wert für Wacker Chemie - 'Verkaufen'

10.04.26 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
89,80 EUR 0,80 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von WACKER CHEMIE von 58 auf 70 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Golfkrieg schaffe ein Umfeld, das kurzfristige Vorteile durch geringeren Wettbewerb aus China und mehr Preissetzungsmacht biete, aber auch Risiken durch eine potenziell nur logistikgetriebene Nachfrage berge, schrieb Peter Spengler am Freitag./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

DatumRatingAnalyst
11:56WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
09.04.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
02.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
26.03.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
25.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.03.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
18.03.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
16.02.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
11.02.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.04.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
02.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
24.03.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
16.03.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
12.03.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:56WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
25.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
11.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WACKER CHEMIE AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen