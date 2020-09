ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Adobe auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 570 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Adobe nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 405 auf 570 US-Dollar angehoben. Der Softwarekonzern habe im abgelaufenen Quartal hervorragend abgeschnitten und sich als Nutznießer der Corona-Pandemie gezeigt, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. "Die zunehmende Digitalisierung von Geschäftsprozessen, der Trend zum Homeoffice und die steigenden Investitionen in den Aufbau beziehungsweise die Modernisierung des Webauftritts sowie in Online-Werbekampagnen spielen Adobe in die Karten." Wermann hob seine Umsatz- und Gewinnschätzungen an./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 14:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2020 / 15:05 / MESZ

