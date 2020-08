ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Covestro auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Covestro von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 37 auf 46 Euro angehoben. Analyst Peter Spengler geht nun davon aus, dass das operative Ergebnis (Ebitda) des Kunststoffherstellers in diesem Jahr in der oberen Hälfte der Zielspanne liegen wird. Die Kernmengen der Polyurethan- und Polycarbonat-Segmente sollten im zweiten Halbjahr 2020 wieder das Niveau des Vorjahres erreichen können, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Spengler erhöhte seine Gewinnschätzungen ab dem Jahr 2020./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 14:04 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2020 / 14:14 / MESZ

